Андрей Соколов: "Как начинается игра, так у "Югры" появляется скованность"

Главный тренер "Югры" Андрей Соколов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Амура" (1:2) отметил, что игроки его команды выполняют большой объем работы и стараются, однако в игре у них появляется скованность. После этого поражения команда опустилась на 13-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

- Даже не знаю, что сказать, - приводит пресс-служба "Югры" слова Соколова. - Был проделан хороший объем работы, ребята трудятся, стараются, но ничего не получается. Я имею в виду, что голов так и нет. У гостей хорошо сыграл вратарь. Но наверное, нам надо пройти этот этап всем вместе. У ребят, будто какая-то растерянность. По работе к ним нет претензий, а как начинается игра, так начинается скованность. Хотя хотели сыграть наглее и злее, но что-то их держит.