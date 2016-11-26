04:12 | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Соколов: "Как начинается игра, так у "Югры" появляется скованность"

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Главный тренер "Югры" Андрей Соколов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Амура" (1:2) отметил, что игроки его команды выполняют большой объем работы и стараются, однако в игре у них появляется скованность. После этого поражения команда опустилась на 13-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

- Даже не знаю, что сказать, - приводит пресс-служба "Югры" слова Соколова. - Был проделан хороший объем работы, ребята трудятся, стараются, но ничего не получается. Я имею в виду, что голов так и нет. У гостей хорошо сыграл вратарь. Но наверное, нам надо пройти этот этап всем вместе. У ребят, будто какая-то растерянность. По работе к ним нет претензий, а как начинается игра, так начинается скованность. Хотя хотели сыграть наглее и злее, но что-то их держит.

Дополнительная информация

http://ugra-hc.ru/press-tsenter/news.php?ELEMENT_ID=1822

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