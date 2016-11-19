Андрей Соколов: "Исключение из КХЛ не станет для "Югры" трагедией"

Главный тренер "Югры" Андрей Соколов подчеркнул, что возможное сокращение КХЛ не станет трагедией для команды из Ханты-Мансийска. Ранее президент лиги Дмитрий Чернышенко заявил, что допускает сокращение числа клубов в следующем сезоне.

- Я бы не сказал, что исключение из КХЛ стало бы трагедией для Ханты-Мансийска, - приводит "Р-Спорт" слова Соколова. - Но хорошего в этом не так много. Да, есть мнение, что лиге не нужны Ханты-Мансийск или Новокузнецк. Но вы должны понимать, что это дело всего одного дня. Появится заинтересованный человек, даст кучу денег, и все сразу заговорят по-другому. И, соответственно, наоборот. В той же "Магнитке" уйдет спонсор, и все поменяется просто за один сезон. И тогда вы будете выгонять из КХЛ "Металлург"?"

Если рассуждать с точки зрения людей, которые живут в Ханты-Мансийске, этого не надо делать. Там тоже живут люди, и у них не так много радостей, а хоккей – одна из отдушин. Но если смотреть с точки зрения лиги, то, конечно, нужно, чтобы сильнее были команды. Проблема в том, что рынок пустой, и на КХЛ не хватает хоккеистов достаточного уровня. Но это не значит, что в Ханты-Мансийске не хотят сохранить хоккей. Мальчишек без примера не воспитать, без этого вообще ничего не будет.