Андрей Соколов: "Два периода ЦСКА не пускал "Югру" в свою зону"

Главный тренер "Югры" Андрей Соколов после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от ЦСКА (0:2) отметил, что команде не хватило мастерства. При этом наставник подчеркнул, что не имеет претензий к своим хоккеистам, которые боролись до конца от первой до последней минуты.

- Игра была хорошей и азартной, - цитирует официальный сайт "Югры" Соколова. - Думаю, матч понравился болельщикам. Было много столкновений. Жалко, что не удалось забить. По большому счету, два периода ЦСКА нам ничего не давал сделать. Не пускали в зону. В третьем периоде мы немного подравняли игру, появилось больше хороших моментов. Но, видимо, нам немного не повезло и не хватило мастерства. Но ребята молодцы, у меня нет претензий ни к одному игроку. Команда сыграла, как один кулак – все боролись друг за друга. Спасибо болельщикам, отмечу, что сегодня была хорошая поддержка. Мы должны их больше радовать.