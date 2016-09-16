Андрей Соколов: "Для "Югры" сейчас все матчи тяжелые"

Исполняющий обязанности главного тренера "Югры" Андрей Соколов после победы над "Северсталью" (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что у команды было преимущество в овертайме. По словам Соколова, для "Югры" сейчас все матчи тяжелые.

– Если разделить игру по периодам, то первая двадцатиминутка получилась равной – были хорошие моменты у обеих команд, – приводит официальный сайт "Югры". – Во втором периоде плохо себя проявили из-за неправильных действий наших хоккеистов. Пришлось много играть в обороне. Отмечу, что тогда "Северсталь" сыграла интересней. В третьем периоде стали больше атаковать и принимать правильные действия. В результате, в овертайме у нас было преимущество. В буллитах нам повезло или, может быть, мы как раз показали мастерство.

– Впереди предстоят тяжелейшие матчи с ЦСКА и СКА. Команда готова в психологическом и физическом плане?



– Для нас сейчас все матчи тяжелые. Пока у игроков мало уверенности, поэтому не можем забить и игра идет "до гола". Также мы большое внимание уделяем обороне.