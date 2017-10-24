Андрей Скабелка: "Вратарь "Авангарда" дал возможность добыть победу"

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка после победы над "Торпедо" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что у соперника шансов было больше. По словам наставника, вратарь Доминик Фурх оставил команду в игре.

- Мы предполагали, как будет играть соперник, - приводит официальный сайт "Торпедо" слова Скабелки. - Перед матчем с нами "Торпедо" проиграло дома "Барысу", поэтому было ясно, что команда устроит серьезное давление и нанесет много бросков по воротам. Где-то перетерпели, где-то помог Фурх. Возможно, у "Торпедо" шансов было больше. Определяющим стал выход "два в одного" в концовке. Фурх оставил нас в игре и дал возможность добыть победу.