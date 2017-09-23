Андрей Скабелка: "Во втором периоде "Локо" смотрелся интереснее"

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка после разгромной победы над "Локомотивом" (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что недоволен игрой своей команды в третьем периоде. Также специалист отметил, что команда хорошо проявила себя в большинстве.

– Конечно, я могу поблагодарить ребят, ведь не так просто все было, – сказал Скабелка. – Несмотря на такой счет, два периода была вязкая игра. И если в первом периоде по счету мы лидировали, то во втором "Локомотив" смотрелся интереснее. Мы подолгу играли в своей зоне. Здесь и Фурх несколько раз не позволил сопернику сравнять счет. Сыграл роль момент, когда было удаление в конце второго периода и нам удалось забить. Это дало заряд на третий период. Как я сказал после игры, на мой взгляд, это был наш худший период с точки зрения выполнения тактического задания и командного взаимодействия. Ну и естественно отмечу, что получилась игра в большинстве, что не всегда у нас получается. Отсюда и такой счет.

– Все ли в порядке с Петерссоном после столкновения?

– Зашивали, ничего страшного. (Анна ЛЕВЧЕНКО)