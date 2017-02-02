Главный тренер "Сибири" Андрей Скабелка после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Адмиралом" (5:1) поблагодарил своих подопечных за характер.

- Мне добавить особо нечего. Единственное, поблагодарю ребят за характер, за эту победу. Готовимся к следующей игре, - приводит официальный сайт "Сибири" слова Скабелки.

- Не мешали ли вам сегодня долгие паузы в игре, затянувшийся видеопросмотр заброшенной шайбы?

- Это часть игры. Конечно, мы хотим, чтобы все было мобильнее и решения принимались бы быстрее. Что поделаешь.