21:23 2 февраля | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Скабелка:
"Видеопросмотр – часть игры"

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Главный тренер "Сибири" Андрей Скабелка после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Адмиралом" (5:1) поблагодарил своих подопечных за характер.

- Мне добавить особо нечего. Единственное, поблагодарю ребят за характер, за эту победу. Готовимся к следующей игре, - приводит официальный сайт "Сибири" слова Скабелки.

- Не мешали ли вам сегодня долгие паузы в игре, затянувшийся видеопросмотр заброшенной шайбы?

- Это часть игры. Конечно, мы хотим, чтобы все было мобильнее и решения принимались бы быстрее. Что поделаешь.

Дополнительная информация

http://hcsibir.ru/ru/articles/1676

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