Андрей Скабелка: "В матче с "Локомотивом" решающей стала игра в неравных составах"

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка после победы над "Локомотивом" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что во встрече решающей была игра в неравных составах. Он также добавил, что при игре "5 на 5" команды были абсолютно равны.

Отметим, что "Авангард" одержал вторую победу подряд, а "Локомотив" потерпел четвертое поражение кряду.

– Мне кажется, игра получилась приблизительно такой, какой была и в Омске, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Скабелки. - При игре "5 на 5" две абсолютно равные команды с равными шансами на то, чтобы забить. Как и в первом матче, во многом, решающей была игра в неравных составах. Нам удалось забить, поэтому удалось выиграть.

Напомним, первый матч между командами закончился победой "Авангарда" со счетом 6:1.