Андрей Скабелка: "В каком состоянии вернулись сборники? Вы же видели сами!"

Главный тренер "Сибири" Андрей Скабелка после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Спартака" (0:2) отметил, что причины неудачного результата объединяются в целый комплекс. По словам специалиста, команда не провела ни одной тренировки в тех сочетаниях, которые сегодня вышли на площадку.

– Сложно что-то комментировать, когда команда не забрасывает ни одной шайбы за 60 минут чистого игрового времени, – приводит официальный сайт "Сибири" слова Скабелки. – Хотя, "Кузне" сегодня против "Сочи" удалось.

– В каком состоянии вернулись сборники?

– В каком состоянии? Вы же видели сами! О нашем поражении можно говорить что угодно. Причин много, все они взаимосвязаны. Однако мы не пропустили при игре 5 на 5. Ребята старались. Мы ни одной тренировки не провели в сочетаниях, в которых играли сегодня. Ребят надо было как-то встряхнуть. К сожалению, не получилось.