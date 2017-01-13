Андрей Скабелка: "В каких-то моментах "Сибирь" недорабатывает"

Главный тренер "Сибири" Андрей Скабелка после поражения от ЦСКА (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команда находится не на том месте, на каком ему хотелось бы. Он подчеркнул, что после игры с армейцами у него остались неоднозначные ощущения.

– Сложно комментировать такие игры. Чувства двоякие. Хороший матч провели, с сильным соперником играли на равных, в каких-то эпизодах переигрывали, создали достаточно моментов, здорово забили гол, который нам не засчитали. Завтра, наверное, расскажут, что это был хороший гол. Пока от нас отвернулась удача, но она любит сильных. Немного мы недорабатываем в каких-то моментах.

– Что скажете о чудесном возвращении Тейлора, потому что ваш твиттер сообщил, что у него сотрясение мозга.

– В него попала шайба. По первому впечатлению, парень потерялся, но с ним, слава богу, все нормально.

– В прошлом сезоне вы уступили ЦСКА и в борьбе, и по вбрасываниям, а сегодня команда преобразилась. С чем связаны такие перемены?

– Мы недобираем очки, и находимся не там, где хотелось бы находиться.

– Прокомментируйте перевод Артюхина в первое звено.

– У нас нет первого звена, у нас их четыре. Идет ротация.

– Вы говорили, что слабая игра Шумакова и Шалунова связана с давлением, которое создано. Что сделать, чтобы вернуть эту игру, ведь давления меньше не станет?

– Это спорт, как только ты даешь слабину, кажется, что какие-то вещи будут продолжаться всегда. Чем больше тебе дано, тем больше надо работать. Они молодые ребята и уже много сделали в этом сезоне. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)