Андрей Скабелка: "В ЦСКА ротация, а у нас не играют Пережогин и Лемтюгов - и это называют конфликтом"

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка после победы над "Сибирью" (2:1 ОТ) отметил игру вратаря соперников Александра Салака. По его словам, на данный момент у "ястребов" есть пять полноценных пятерок, что позволяет проводить ротацию.

- Непривычно, что в Новосибирске меня представляют как тренера гостей, - цитирует официальный сайт "Сибири" Скабелку. - Очень рад, что опять окунулся в эту атмосферу - тут болельщики очень здорово поддерживают команду. Не важно, что они болеют за "Сибирь". В такой обстановке просто приятно играть как одной, так и другой команде.

Могу сказать, что игра нашей команды мне очень понравилась. Много времени провели в зоне атаки. С одной стороны, были проблемы с реализацией, с другой - очень здорово сыграл Салак. Мы выиграли и, естественно, довольны этим.

- Можно сказать, что этот у этого состава "Авангарда" без Эверберга, Пережогина и Лемтюгова, хоть он и удовлетворяет вас по результату, недостаточно мастерства?

- Конечно же нет. У тех ребят, которые выходят на лед, достаточно мастерства. Завершение пока страдает. Но вы что, хотите сказать, что Кугрышев не умеет забивать?!

- Сегодня Лемтюгов и Пережогин, лучшие бомбардиры команды прошлого сезона, пропустили игру. Чего им не хватает? Функциональной готовности или самоотдачи?

- Когда в ЦСКА не играют Окулов и Капризов, это называют ротацией, а когда в "Авангарде" Пережогин и Лемтюгов – конфликтом. У нас тоже ротация. На сегодняшний день я могу сказать, что есть пять взрослых пятерок, плюс два молодых - Фищенко и Манукян. Это ротация, вот и все. На сегодняшний день это так, завтра - может быть иначе.