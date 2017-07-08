Андрей Скабелка: "В "Авангарде" есть к кому предъявлять претензии"

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка отметил, что на предсезонных тренировках есть к кому предъявлять претензии. Специалист также отметил нападающего Кирилла Семенова, который стал лучшим на тестах.

– Задача этой недели была подвести всех под один знаменатель, потому что вышли только из отпуска, – сказал в интервью клубной пресс-службе Скабелка. – Была первая рабочая неделя, провели тесты, постарались аэробную базу наработать, а со следующей недели начнется работа – лед, земля. Там уже будут специальные упражнения на скорость и силовую работу.



Конечно, у нас есть к кому предъявлять претензии, но фамилии я называть не буду. Но отметить можно того же Кирилла Семенова, который выиграл предсезонные тесты. Он был лучший на тестах. А так команда достаточно ровная. Кто-то, конечно, получше, кто-то похуже, но больших претензий ни к кому нет. Атмосфера в команде рабочая. Все друг друга поддерживают – как раз то, что мы хотим. Не только чтобы каждый сам с собой сражался, но и помогал партнеру преодолевать нагрузки.