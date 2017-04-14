Андрей Скабелка: "В "Авангарде" дадут шанс Манукяну и Ковалеву"

Новый главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка подчеркнул, что клуб даст шанс проявить себя нападающим Тиграну Манукяну и Антону Ковалеву. По словам специалиста, форварды выглядели лучше сверстников, но им нужно прибавлять, если они хотят выступать за основную команду.

- В вашем "Авангарде" капитана будут выбирать игроки или назначать тренер? - вопрос Скабелки.

- Посмотрим ближе к сезону. Идеи уже есть.

- Рассматривали ли кандидатуры лучших бомбардиров МХЛ Манукяна и Ковалева?

- Да, они были на сборе, мы следим за ними. Хорошие способные ребята. Есть и другие интересные игроки, но они были лучшими среди сверстников. Чтобы играть против мужиков, им нужно делать огромный шаг вперед. Это совсем другая игра, другие требования - все другое. Им во всем надо прибавлять. Мы дадим им шанс. Но воспользуются ли они им - посмотрим. Просто так им место в составе никто не отдаст.

- У команды есть легионерские позиции. На какую позицию будут приглашаться иностранцы?

- Одна останется на вратарской линии. Остальные - игроки нападения.

- Какая команда вам наиболее близка? Ваш идеал хоккейной команды?

- Сборная Канады на Олимпиаде. Собраны мастера высокого класса, но работают они как единый механизм. Каждый друг за друга, команда - звезда, которая не признает авторитетов, получает удовольствие от игры и приносит радостные эмоции болельщикам. Это важно. (Анна ЛЕВЧЕНКО)