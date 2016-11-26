Андрей Скабелка: "У "Сибири" не осталось права на ошибку"

Главный тренер "Сибири" Андрей Скабелка остался недоволен действиями своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика" (2:6). По его словам, команда не смогла воспользоваться удалениями соперника.

- К сожалению, права на ошибку и у нас уже не осталось, - цитирует официальный сайт "Нефтехимика" Скабелку. - В первом периоде с хорошим настроем вышли. Соперник стал удаляться, было 7 минут удалений. Особенно пятиминутный штраф. Мы не заставили соперника ошибаться, а наоборот сами вселили в него уверенность и в то же время сами стали действовать неуверенно. И мы очень легко пропускаем голы.