Андрей Скабелка: "У "Авангарда" новая команда, идет становление"

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Северстали" (1:0 ОТ) отметил, что команда хорошо начала встречу, но затем соперник смог выровнять игру. По словам наставника, он доволен победой даже в овертайме.

- Хорошее начало было, первые 10 минут, - заявил Скабелка. - Выход того же Петерссона. И Сундстрем мог решать. Но затем игра выровнялась и вся оставшаяся игра была с приблизительно равными шансами на успех. Были индивидуальные ошибки. Но то, что мы выиграли в овертайме, это все равно победа и мы ею довольны. У нас новая команда, идет становление и ребята сражались. Доминик здорово сыграл. Да, мы довольны этой победой.

- В середине третьего периода соперники взяли тайм-аут. Вы что-то чертили на планшете. Что объясняли игрокам?

- Мы хотели забить. Александр Гулявцев немного успокоил игру, сказал, как сыграть в обороне. Ну а мы попробовали что-то поменять в атаке. (Анна ЛЕВЧЕНКО)