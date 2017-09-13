Андрей Скабелка: "У "Авангарда" многое получалось, из-за этого такой крупный счет"

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка после разгромной победы над "Югрой" в матче регулярного чемпионата КХЛ (7:0) отметил, что у его команды много получалось. Также он похвалил вратаря Доминика Фурха​, сохранившего свои ворота сухими.

– Наверное, сегодня у нас многое получалось, из-за этого такой счет, - цитирует пресс-служба "Югры" Скабелку. - На самом деле, мне сложно что-то сказать, просто ребята где-то вовремя забивали. Также в начале игры здорово сыграл вратарь и не дал шансов сопернику забросить. Еще хорошо сработало численное большинство – это стало основным компонентом победы. А забитые голы в большинстве и решили исход матча. 0:7 – хорошая и заслуженная победа.