Андрей Скабелка: "Сложно рассчитывать на победу, когда не забиваешь"

Главный тренер "Сибири" Андрей Скабелка после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от минского "Динамо" (1:3) посетовал на низкую результативность своей команды. Наставник назвал итог встречи закономерным.

– Минское "Динамо" вышло и начало провоцировать нас, – приводит официальный сайт "Сибири" слова Скабелки. – Мы видели игры, готовились. Молодец Меньшиков, что вступился в начале игры за партнеров. Была грязная игра против наших лидеров. Но когда ты не забиваешь – сложно рассчитывать на победу. На протяжении сезона есть большие претензии к нападающим. Соперник здорово сыграл на контратаках, забил, а в третьем периоде грамотно удерживали счет. Минск выиграл заслуженно.