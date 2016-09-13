Андрей Скабелка: "Слован" – агрессивно играющая команда"

Главный тренер "Сибири" Андрей Скабелка после победы над "Слованом" (3:2Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ поблагодарил соперника за хороший хоккей.

– Спасибо за поздравление. Мы сыграли с очень сильной командой, это был самый серьезный соперник в этой домашней серии. "Слован" – это хорошая мобильная, агрессивно играющая команда, с набором сильных игроков, - приводит слова Скабелки официальный сайт "Сибири". - Мы готовились к этому матчу, было видно по началу, что вышли две команды, которые хотели победить во чтобы то ни стало. Да, в первой половине преимущество где-то было у нас. Забей мы третий гол – неизвестно, чем бы матч закончился. У нас в меньшинстве были моменты и Степа Санников убегал один в ноль, и классный момент у Сергиенко. Благодарен ребятам, что смогли сыграть такой хороший матч и победить в нем. Спасибо "Словану" за классный хоккей, и слова благодарности нашим болельщикам: поддержка сегодня была сумасшедшая! Уверен, игра держала их в напряжении от начала и до конца.