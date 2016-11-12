Андрей Скабелка: "Сибири" была нужна любая победа"

Главный тренер "Сибири" Андрей Скабелка после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи" (3:1) отметил, что эта победа придаст команде уверенности. Сегодня новосибирцы прервали свою неудачную серию из шести поражений подряд.

- Я хочу просто поблагодарить свою команду за самоотверженность и поздравить ее с победой, - приводит пресс-служба "Сочи" слова Скабелки. - Нам нужна была любая победа. В общем-то, была достаточно содержательная игра. Да, были ошибки, конечно, но они пока идут от неуверенности или от ушедшей, скажем так, уверенности. Поэтому, команду с победой! И спасибо болельщикам, сегодня нас очень здорово поддерживали, как и всегда.