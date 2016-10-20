Андрей Скабелка: "Сибирь" в матче с ЦСКА отдала много сил при игре в обороне"

Главный тренер "Сибири" Андрей Скабелка после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над ЦСКА (3:2 Б) отметил, что команда выполнила установку применительно к игре в обороне. По словам специалиста, действовать в нападении с полной отдачей против армейцев было очень непросто.

– Матч немного похож на предыдущий (против СКА – 1:2 ОТ), – приводит пресс-служба "Сибири" слова Скабелки. – К нам приехали две мощные команды подряд. Могу поблагодарить ребят за проделанную работу. То, что было задумано при игре в обороне, ребята выполнили. Знали, что будет много бросков. В атаке хотели сыграть несколько иначе, но когда столько сил отдаешь обороне собственных ворот, действовать впереди с полной отдачей очень непросто. Мы довольны итоговым результатом. Следующие матчи будут другими. Готовимся к "Северстали".