Андрей Скабелка: "Сибирь пропускает из-за недисциплинированности"

Главный тренер "Сибири" Андрей Скабелка после поражения в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ от "Трактора" (2:3) отметил, что команда провалила первый период. По словам специалиста, игроки пока не могут терпеливо проводить на площадке все 60 минут встречи.

– Мы безобразно начали, провалили первый период, – приводит официальный сайт "Трактора" слова Скабелки. – Соперник воспользовался ситуацией. То, что "горели" 0:2 в первом периоде – это еще нас простили. Учитывая такое начало и то, что у нас ушла уверенность, мы, даже сравнивая счет и ведя в счете, все равно пропускаем голы в конце из-за какой-то недисциплинированности. Мы пока не можем добиться того, чтобы терпеливо играть все 60 минут на команду. Готовимся к следующей игре.