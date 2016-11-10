Андрей Скабелка: "Сибирь" переживает очень непростые времена"

Главный тренер "Сибири" Андрей Скабелка после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Торпедо" (1:4) отметил, что в наборе очков команде мешают индивидуальные ошибки. По словам специалиста, у игроков "Сибири" накопилась психологическая и физическая усталость.

– Индивидуальные ошибки не дают нам возможности набирать очки, – приводит пресс-служба "Сибири" слова Скабелки. – В атаке у нас уже 8 игр ничего не получается. Надеемся на скорые изменения. Когда ты тратишь много сил и проигрываешь, накапливается психологическая и физическая усталость. Сейчас у нас очень непростые времена.

– В чем были претензии к Олегу Губину?

– В первую очередь, я бы хотел поблагодарить игрока. Он внес серьезный вклад в последние успехи команды. Возможно, для перезагрузки карьеры ему надо было сменить обстановку. Мы не расторгали с ним контракт и готовы были продолжать сотрудничество. На нас вышел фарм-клуб, и Губин принял решение о переходе. Олег – человек с большим сердцем.

Как вливаются в коллектив Глухов и Первушин?

– Мы знали их возможности. Тот же Первушин – рабочий хоккеист, хорошо играет в меньшинстве. Глухов должен помочь команде в атаке. Нужно время, чтобы игроки полностью освоились.