19:35 | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Скабелка: "Сибирь" не в первый раз испытывает проблемы после пропущенного гола"

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Главный тренер "Сибири" Андрей Скабелка после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над рижским "Динамо" (2:1) отметил, что команда контролировала ход встречи до взятия ворот в исполнении соперника. По словам специалиста, команда одержала очень важную победу.

– "Сибири" удавалось контролировать ход игры до гола в наши ворота, – приводит пресс-служба новосибирского клуба слова Скабелки. – В первом периоде мы создали много хороших моментов. Во втором – не так много, но тем не менее нам удалось забросить вторую шайбу. А вот после пропущенного гола у нас не первый раз возникают нервозные ситуации. Соперник где-то перехватил инициативу. Хорошо, что выстояли. Команда сегодня добыла очень важную победу.

Дополнительная информация

http://hcsibir.ru/ru

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