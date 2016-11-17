Андрей Скабелка: "Сибирь" добилась победы над "Адмиралом" за счет самоотдачи игроков"

Главный тренер "Сибири" Андрей Скабелка после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Адмиралом" (2:0) отметил, что в третьем периоде соперник взвинтил обороты и выглядел не хуже гостей. По словам специалиста, допущенные ошибки команда исправляла за счет самоотдачи.

– Мне понравилась сегодняшняя игра в исполнении "Сибири", – приводит пресс-служба "Адмирала" слова Скабелки. – В прошлом матче нам не удалось удержать счет, но в итоге появилась нервозность, после чего мы отдали инициативу сопернику. Сегодня же играли достаточно уверенно, но в 3-м периоде "Адмирал" выглядел не хуже нас. Благодарен игрокам за самоотдачу. Там, где были ошибки, исправлялись за счет самоотверженности.

– Что скажете о Глебе Зырянове?

– Думаю, это наш игрок, и по габаритам, и по мышлению, и по энергии. Ему нужно немного времени для адаптации к лиге.