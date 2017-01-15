20:15 | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Скабелка: "Семь минут большинства - это новогодний подарок для СКА"

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Главный тренер "Сибири" Андрей Скабелка назвал двойное удаление Евгения Артюхина главной причиной поражения своей команды от СКА (2:6) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. По словам Скабелки, переломный момент встречи произошел в конце второго периода, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Матч можно разделить на две части: первые два периода и третий – сказал Скабелка. – Мы неплохо подготовились ко встрече с петербуржцами. Понравилось, как двигались, как играли в зоне соперника. Непросто было сдерживать команду с такими мастерами, но то, что случилось в конце второго периода, перечеркнуло все наши надежды на хороший результат. Семь минут большинства для СКА – это новогодний подарок, хотя все праздники уже закончились.

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Материалы REN-TV

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