Андрей Скабелка: "Самоотдачи недостаточно для победы над СКА"

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка после поражения от СКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что шайбы, пропущенные его командой в первом периоде, не вытекали из игры. По словам наставника омичей, два точных броска соперника в промежутке с 16-й по 18-ю минуту стали для его команды холодным душем.

– У нас было хорошее начало матча. И пропущенные шайбы не вытекали из игры. Первые 15 минут мы неплохо двигались, много играли в зоне атаки, создавали моменты. И эти два гола, что мы пропустили в первом периоде, конечно, нанесли отпечаток на дальнейшую игру. СКА вкатились в игру и уже наверное они создавали больше моментов, хотя и у нас были шансы. Ну а в третьем периоде мы хотели все же больше поймать на контратаке, дождаться удаления, но не дождались. Ребят могу поблагодарить за хорошую самоотдачу, но недостаточно ее было, чтобы обыграть такую команду. Нужно еще и забивать голы.

– Что все же произошло по истечении этих 15 минут?

– Еще раз повторюсь, эти две шайбы не вытекали из хода периода. Если бы СКА играли у нас в зоне, давили и забили – тогда понятно. Для нас же это было как "холодный душ": много времени проводили в атаке, создавали моменты, а получили голы в свои ворота.

– "Авангард" выдержал сегодня игровую дисциплину до конца?

– Второй период – наверное, нет. Сбились на отбросы, много бросали в дальний борт, где соперник перекрывал. Мы просили этого не делать. В третьем периоде ребята играли так, как мы просили. Мы сознательно отдали начало атаки сопернику, выжидали контратаки и попробовать пойти на обострение, заработать большинство. Но не удалось. А в целом третий период шел, как и планировалось, естественно до 5-минутного удаления.

– В чем сегодня причина слабой реализации?

– Эта проблема была и раньше. Может дело в чрезмерном желании, волнении. Моменты есть, и это вселяет оптимизм. Но реализация пока не на таком должном уровне, тут есть над чем работать. (Анна ЛЕВЧЕНКО)