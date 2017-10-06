Андрей Скабелка: "Рекорд "Авангарда", который может побить СКА? Прошло уже много времени"

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка после победы над "Салаватом Юлаевым" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что в клубе не обсуждается рекорд, который может побить СКА. По словам специалиста, если это случится, то станет поводом для новых достижений.

Напомним, что СКА повторил рекорд "Авангарда" по продолжительности победной серии в истории лиги. На счету питерцев и омичей по 18 победных игр кряду.

– Первый период остался за "Салаватом Юлаевым". Нас в нескольких моментах Фурх выручил, – сказал Скабелка. – Но затем мы смогли и игру выровнять, и счет сравнять. В третьем периоде в целом была равная игра и равные возможности. Мы забили свой гол, соперник – нет.

– Как команда отреагировала на эвакуацию из отеля?

– Да нормально, это не стало для нас потрясением. Мы и так не планировали проводить утреннюю раскатку, поэтому на нашем расписании это не сказалось. Единственное, на улице было холодновато. Но возле отеля есть замечательная "чайхана". Вот там мы и переждали. Отлично провели время! Можно сказать, что у нас получилось дополнительное командное сплачивание.

– В "Авангарде" обсуждается рекорд победной серии, который сейчас может побить СКА?

– Прошло уже много времени с момента того рекорда. Все меняется. Раз кто-то поставит новый рекорд, будет повод для новых достижений. (Вадим АМИНОВ)