Андрей Скабелка: "Разочарован не столько поражением, сколько отсутствием проявления характера"

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка выразил разочарование после поражения от "Йокерита" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Он посетовал на отсутствие характера у команды.

– Я бы сказал даже не по игре, а о том, что если коллега доволен победой после двух поражений, то у нас поражений было уже три, – отметил Скабелка. – И на первый план выходил характер, бойцовские качества. И это то, за счет чего мы сегодня проиграли, то, чего нам не удалось достать, проявить сегодня. Соперник был и нацеленнее, и быстрее, и мобильнее. Наверное, это моя вина. Мастерство постепенно нарабатывается, у нас много молодых ребят – это да. Но все это разговоры в пользу бедных. Нужно выходить и при своих болельщиках, которые после трех поражений пришли почти полный стадион, здесь нужно умирать за команду, за болельщиков, за город. У нас этого не получилось. И я разочарован не столько поражением, сколько отсутствием проявления характера. Мы должны были его проявить.

– Сегодня играли в атакующий хоккей. А если бы сыграли от обороны, результат мог бы быть другим?

– Мог, наверное. Мы попробовали. И после каких-то моментов я в рекламных паузах просил ребят сыграть в откат, более строго в обороне. Особенно после третьей шайбы. Но забивать тоже надо было. Можно играть в откат, в давление, но чтобы выигрывать, надо забивать голы.

– Вам не показалось, что связка Михеева и Кошелева несколько потерялась, когда выбыл Пьянов?

– Это не сегодня произошло. А после травмы Валентина. Нам удалось создать такую тройку, которая очень здорово смотрелась на начало чемпионата, очень много игр выигрывала, много голов забивала. Там больше была связка Пьянов-Михеев, но Кошелев их неплохо дополнял. И позиция центрального все же не совсем его. В первой игре он сыграл неплохо, но потом не получалась роль связующего. Сегодня он после столкновения получил травму. Сейчас врачи скажут, что с ним. (Анна ЛЕВЧЕНКО)