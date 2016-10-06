Андрей Скабелка: "Рад, что "Сибирь" добыла очко в Омске"

Главный тренер "Сибири" Андрей Скабелка после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Авангарда" (1:2 Б) посетовал на то, что в последних матчах команде тяжело даются очки. Тем не менее, наставник остался доволен самоотдачей своих игроков.

– Хорошая игра, – сказал Скабелка. – Мне понравилась самоотдача, причем со стороны обеих команд. Хороший хоккей. Тяжело нам пока даются очки, но можно поблагодарить ребят. Добыли одно очко. Могли и два, конечно, но хорошо, что одно, а не меньше.

– После игры в Новокузнецке о чем говорили с командой и что изменили в матче с Омском?

– Сложно ответить. Что говорил – все равно не скажу. А что изменилось? У нас было достаточно моментов и там. Сегодня, наверное, больше сыграли как команда. Там же было много индивидуальной игры, да и дисциплина подвела. Если бы мы с "Авангардом" позволили себе то же самое, мы бы и одно очко не увезли.

– Как скоро ожидать травмированных?

– Не знаю.

– Вернулись Салак, Артюхин. Это повлияло на сплочение команды, на "единый кулак"?

– Вы сами ответили на свой вопрос. Конечно. Ведь вернулись два лидера.

– Пропустили шайбу в конце первого периода. Не повлияло ли это на последующие события?

– Нет, не повлияло. Обоюдоострый второй период. В третьем было много моментов. Ну, может с середины третьего периода уже никто не хотел пропускать. А счет 1:1 после первого периода, вряд ли он как то влиял.

– Во втором периоде было 4 минуты большинства, но мало что получилось. Почему?

– Соперник не позволил, наверное. Было у нас полтора момента, но можно сказать, что эти ребята много играли вчетвером и на них выпадает большая нагрузка. Конечно, 4 минуты, должны были забивать, но соперник здорово сыграл в меньшинстве. Будем работать. (Анна ЛЕВЧЕНКО)