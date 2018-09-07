Андрей Скабелка: "Пять минут во втором периоде не дали нам возможности зацепиться за очки"

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка признал, что ему сложно комментировать поражение от "Ак Барса" (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для астанинцев этот проигрыш стал первым в сезоне.

– Поздравляю соперника с победой, – цитирует официальный сайт казанцев Скабелку. – Сложно комментировать такой матч, скажу честно. "Ак Барс" – очень мощная команда. Мы провели хороший матч, мне он понравился. Я мог бы сказать, что мы провалили второй период, но 15 минут мы играли здорово, создавали давление. Но эти пять минут как-то так произошли, не дали нам возможности зацепиться за очки сегодня (гости пропустили три шайбы с 34-й по 39-ю минуту. - Прим. "СЭ"). Думаю, с каждой игрой мы будем становиться сильнее.

– Три шайбы в ваши ворота забросили защитники. Насколько вы довольны действиями команды в этих моментах?

– Я не склонен думать на системные ошибки, это были индивидуальные недоработки. Ошибки были с неточных пасов, с перехватов. Да, мы должны лучше играть при этих моментах, но это только начало сезона, начало пути. Не хотелось бы допускать эти моменты, конечно, но они произошли, будем становиться лучше.

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