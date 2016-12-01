05:35 | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Скабелка: "Понравилась игра "Сибири"

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Главный тренер "Сибири" Андрей Скабелка после победы над "Слованом" (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ кратко подвел итоги встречи, отметив, что он довлен игрой команды.

– Мне очень понравилась игра, было много борьбы, хорошие скорости, чувствовался нерв. Мы были сегодня командой, которая очень хотела победить, и мы этого добились, – цитирует Скабелку официальный сайт "Сибири".

Дополнительная информация

http://forum.hcsibir.ru/t/pervyj-het-trik-okulova-v-khl-pomog-sibiri-obygrat-slovan/9007/5

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