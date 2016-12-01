Андрей Скабелка: "Понравилась игра "Сибири"

Главный тренер "Сибири" Андрей Скабелка после победы над "Слованом" (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ кратко подвел итоги встречи, отметив, что он довлен игрой команды.

– Мне очень понравилась игра, было много борьбы, хорошие скорости, чувствовался нерв. Мы были сегодня командой, которая очень хотела победить, и мы этого добились, – цитирует Скабелку официальный сайт "Сибири".