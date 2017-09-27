Андрей Скабелка: "Первые два гола во многом определили дальнейший ход матча"

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка после победы над минским "Динамо" (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что первые два гола предопределили исход встречи.

– Для нас это была четвертая игра дома. И снова с непростым соперником. Мы знаем эту команду, смотрели их игры, – отметил Скабелка. – Это активная и агрессивная команда с хорошим переходом от обороны к атаке. Это команда, которая хорошо работает и на своем, и на чужом пятаке. Здесь нужно было много энергии и сил отдать, чтобы обыграть ее. И первые два гола во многом определили дальнейший ход матча. Два периода была "качельная" игра – где то мы поддавливали, где-то соперники. Но в целом мы довольные тем, что взяли три очка. Нам предстоит непростой выезд и перед ним это было очень важно.

– После четвертой шайбы команда продолжила играть в атакующий хоккей, и болельщики за это отблагодарили. Как прокомментируете концовку игры?

– Мы всегда хотим играть весь матч в таком темпе и ключе, но это не всегда получается и не всегда это возможно. Сегодня мы здорово провели концовку. (Анна ЛЕВЧЕНКО)