20:25 | Хоккей — КХЛ

Андрей Скабелка: "Перселл – хорошее усиление. Но мы должны подобрать ему партнеров"


Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Витязем" (2:3 Б) высоко оценил игру новичка Тэдди Перселла. По словам специалиста, на данный момент форвард исполняет роль плеймейкера.

– Насколько Перселл уже адаптировался?

– Он неплохо влился, но сейчас выполняет больше роль плеймейкера – затаскивает, сохраняет, раздает. Наша задача – партнеров ему подобрать. Он с каждым днем прибавляет. Это видно и по тренировкам, и по сегодняшней игре. Это хорошее усиление.

– Почему не выпустили на буллиты Кирилла Семенова. Болельщики требовали его.

– Ну а если бы выпустил, а он не забил? Сложно сказать. Мы же смотрим ребят на тренировках. Те, кто забивал – они и забили сегодня. Затянулась серия. Того же Манукяна я спросил, он ответил, что готов. Мы знаем, что это снайпер. Но не забил.

– Как проявил себя Самохвалов?

– Никита хороший игрок. Габаритный, подвижный, злой, наглый. Ему нужно немного времени на адаптацию. Была бы чуть другая ситуация, он бы сегодня получил больше игрового времени, но пока так. (Анна ЛЕВЧЕНКО)

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий