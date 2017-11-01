Андрей Скабелка: "Перселл – хорошее усиление. Но мы должны подобрать ему партнеров"

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Витязем" (2:3 Б) высоко оценил игру новичка Тэдди Перселла. По словам специалиста, на данный момент форвард исполняет роль плеймейкера.

– Насколько Перселл уже адаптировался?

– Он неплохо влился, но сейчас выполняет больше роль плеймейкера – затаскивает, сохраняет, раздает. Наша задача – партнеров ему подобрать. Он с каждым днем прибавляет. Это видно и по тренировкам, и по сегодняшней игре. Это хорошее усиление.

– Почему не выпустили на буллиты Кирилла Семенова. Болельщики требовали его.

– Ну а если бы выпустил, а он не забил? Сложно сказать. Мы же смотрим ребят на тренировках. Те, кто забивал – они и забили сегодня. Затянулась серия. Того же Манукяна я спросил, он ответил, что готов. Мы знаем, что это снайпер. Но не забил.

– Как проявил себя Самохвалов?

– Никита хороший игрок. Габаритный, подвижный, злой, наглый. Ему нужно немного времени на адаптацию. Была бы чуть другая ситуация, он бы сегодня получил больше игрового времени, но пока так. (Анна ЛЕВЧЕНКО)