Андрей Скабелка: "Отмененный гол "Авангарда" - непонятный момент"

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка после поражения от "Салавата Юлаева" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команда выполнила план на игру, но потратила много сил на прошлую встречу против "Ак Барса".

– Поздравляю с победой "Салават", – цитирует сайт уфимцев Скабелку. – Я не думаю, что игра была в высоком темпе. Много сил мы отдали с Казанью и в сегодняшнем матче, наверное, не было того движения. Не совсем, скажем так, команда выполнила тот план на игру, который мы выполняли. Терпеливая игра. Шла до конца. Тот отмененный гол – непонятный момент. Мы удаляемся, нас оставляют вчетвером, потом втроем. Против таких мастеров, которые играют в "Салавате" – это очень опасно. Вытянуть игру не смогли.