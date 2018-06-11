Андрей Скабелка о вылете Белоруссии из элиты: "Нужно собрать команду на вырост"

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка считает, что Белоруссии стоит собрать новую хоккейную сборную, способную постепенно добиваться высоких результатов.

- Здесь можно выйти в элиту во что бы то ни стало, собрать всех, кто шевелится и живой, а можно собрать команду на вырост, - цитирует белорусского специалиста Прессболл. - Выйдем – будет здорово, но важно, чтобы к 2021 году были ребята, которые прошли пару чемпионатов мира. Не выйдем – ничего страшного. Мы же всегда едем за медалями, правда? У нас все замалчивается. Вот, прошел чемпионат – никто не подводит итоги, не объясняет, почему так случилось.

Напомним, на чемпионате мира по хоккею - 2018 белорусы потерпели семь поражений в семи матчах и вылетели из элитного дивизиона.