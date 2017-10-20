Андрей Скабелка - о поражении от "Спартака": "Неприятное ощущение, конечно"

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка после поражения от "Спартака" (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что расстроен исходом встречи. Напомним, что омский клуб вел в счете 2:0.

– Неприятное ощущение, конечно, – цитирует официальный сайт "Спартака" Скабелку. – Большое разочарование, когда ты ведешь 2:0, а в итоге не цепляешься за очки. Первый период нам полностью удался, вторая двадцатиминутка была уже за "Спартаком", мы пропустили две шайбы. Спасибо Фурху, что не пропустили больше. В третьем периоде у нас были моменты, но удаление в конце матча решило исход.

– Довольны игрой Чудинова?

– Как я могу быть довольным, когда команда проиграла, ведя 2:0?

– Оцените игру Медведева в центре первого звена.

– То, что Медведев начал матч в нападении, это вынужденная мера, команда лишилась четырех центральных нападающих. У нас много травмированных. Пьянов находится в Германии у доктора, который делал ему операцию в конце прошлого сезона. Неудачная игра у борта на тренировка привела к травме. Как состояние Лемтюгова? Ничего нового сказать не могу, он находится еще в реанимации. Естественно, мы желаем ему здоровья. Что касается Сундстрема и его восстановления, то после выездной серии он присоединится к нам, но сколько будет длиться его восстановление, не могу сказать.