Андрей Скабелка - о поражении от СКА: "Ложечки нашлись, осадок остался"

Главный тренер "Сибири" Андрей Скабелка после поражения от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:2 ОТ) отметил, что команда провела достойный поединок, но не смогла одержать победу.

- Как говорится, ложечки нашлись, а осадок остался, - цитирует официальный сайт "Сибири" Скабелку. - Я считаю, что это была одна из лучших наших игр не только за этот сезон, но и за прошлый: по духу, по командной работе. Все ребята вышли сражаться. Мы понимали, что соперника сложно сдержать в своей зоне, забрали середину, дали пространство в углах. Красиков подчищал, но у нас моментов было достаточно у самих, учитывая с какой командой мы сегодня играем. Много выходов было и один в ноль, и два в один. Ну, и очень обидно, что шайбу пропустили, играя впятером против четверых, лучше бы наоборот. Было бы понятнее и не так обидно. Олега Валерьевича с победой, а мы готовимся к ЦСКА.