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Андрей Скабелка - о поражении от СКА: "Ложечки нашлись, осадок остался"

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Главный тренер "Сибири" Андрей Скабелка после поражения от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:2 ОТ) отметил, что команда провела достойный поединок, но не смогла одержать победу. 

- Как говорится, ложечки нашлись, а осадок остался, - цитирует официальный сайт "Сибири" Скабелку. - Я считаю, что это была одна из лучших наших игр не только за этот сезон, но и за прошлый: по духу, по командной работе. Все ребята вышли сражаться. Мы понимали, что соперника сложно сдержать в своей зоне, забрали середину, дали пространство в углах. Красиков подчищал, но у нас моментов было достаточно у самих, учитывая с какой командой мы сегодня играем. Много выходов было и один в ноль, и два в один. Ну, и очень обидно, что шайбу пропустили, играя впятером против четверых, лучше бы наоборот. Было бы понятнее и не так обидно. Олега Валерьевича с победой, а мы готовимся к ЦСКА.

Дополнительная информация

http://hcsibir.ru/ru/articles/1650

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