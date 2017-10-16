Андрей Скабелка - о матче с "Адмиралом": "Для "Авангарда" было важно закончить домашнюю серию победой"

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала" (3:2) отметил, что его команда в первом периоде играла не лучшим образом. Специалист также добавил, что важно было закончить домашнюю серию победой.

– Начало было похоже на старт игры с "Амуром", – сказал Скабелка. – Первый период мы играли не лучшим образом. Но я хочу поблагодарить ребят за то, что мы все-таки нашли в себе силы и во втором периоде сыграли хорошо и мощно. Если не ошибаюсь, 20:2 было в нашу пользу по броскам во втором периоде. Но важно то, что мы забили два гола и повели в счете. Но в третьем периоде уже не было того напора. Может второй отнял много сил. У "Адмирала" стали появляться хорошие голевые моменты. Доминик Фурх сыграл здорово и дал нам возможность выиграть.

– Как оцените домашнюю серию в целом?

– Конечно, после выездной серии, где мы одержали три победы, наверное, хотели лучшего результата. Но сейчас такой график игр, что сложно на каждую игру доставать какие-то эмоции. Понимаем, что мы профессионалы, тем более, когда мы играм перед своими зрителями. Им было бы интереснее. Если бы мы здесь побольше выиграли. Но что касается итогов – сложно сказать. Хорошо, что сегодня игру вытащили. Она была не лучшей по качеству. Но, тем не менее, мы ее выиграли, и это было важно – закончить домашнюю серию победой. И конечно спасибо большое болельщикам. Я рад, что мы подарили им победу. В серии все игры были разными. В атаке, наверное, все игры были интересными, мы проводили много времени в зоне соперников.

– Какую пользу принесет команде Максим Чудинов?

– Это сильный хоккеист, мастер. Мы хотим усилить игру на синей линии. У него хороший бросок. Они игрок сборной и топ-клуба. Надеюсь, он нам поможет.

– Есть ли новости по легионеру?

– Давайте немного подождем. Мы сообщим, когда будет известно точно. (Анна ЛЕВЧЕНКО)