Андрей Скабелка: "Никто себя не бережет, все в предвкушении старта чемпионата"

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка после победы над "Автомобилистом" (2:0) на мемориале Виктора Блинова отметил, что команда уже предвкушает начала чемпионата. По словам наставника, он доволен самоотдачей и игрой в обороне.

– С матча с "Барысом" состав уже был приближенным к оптимальному, но не оптимальным, потому что есть такие игроки, как Лемтюгов, Семенов, Файзуллин, – приводит слова Скабелки пресс-служба "Авангарда". – Есть ребята, которые смогут в нужный момент выйти и помочь в команде.

"Автомобилист" был активнее в первом периоде. Мы видели их матчи, они хорошо начинают. Мы ребят предупредили об этом. Была равная игра за исключением двух удалений. Поэтому было и преимущество соперника по броскам. Жукенов усилил игру, много моментов было создано с его участием. Он и бросил три раза за неполный период.

Самоотдача на этом турнире мне нравится, и то, как мы играем в обороне, друг друга поддерживаем. Мы хотим быть быстрее, мобильнее. Однако я все равно благодарен ребятам, они провели турнир на хорошем уровне. Уже никто себя не бережет, все в предвкушении старта чемпионата.