Андрей Скабелка: "Не хотелось бы кардинально менять состав "Авангарда"

Новый главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка сообщил, что в новом сезоне состав команды претерпит изменения. По словам специалиста, перемены не будут радикальными.

Напомним, что специалист возглавил омичей в конце марта. В минувшем регулярном чемпионате он занимал аналогичную должность в "Сибири", но подал в отставку, не сумев вывести клуб в плей-офф КХЛ.

- Как сильно изменится состав? - вопрос Скабелке.

- Конечно, он изменится, но я бы не хотел каких-то кардинальных изменений. Здесь хорошая команда, которая заняла второе место в регулярном чемпионате. Процентов на двадцать, наверное, поменяется. Но это естественный, обычный процесс.

- Можно ли сказать, кто из игроков, у кого заканчиваются контракты, останется в команде?

- Я бы хотел, чтобы остался Антон Бурдасов. Мы говорили с ним. Это сильный игрок, у него большой потенциал. Но я не могу сказать что-то о контрактных условиях. По Никите Никитину могу сказать, что у него был не лучший прошлый сезон. Неровный скорее. Но он, я считаю, еще может помочь команде.

- Фурх останется?

- Пока не отвечу на этот вопрос. Контракт у него закончился. Предложение мы ему сделаем, но останется ли он - время покажет. Вратарская линия - очень важный момент. Мы серьезно относимся к этому вопросу. (Анна ЛЕВЧЕНКО)