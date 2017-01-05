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Андрей Скабелка: "Нам нельзя комментировать судейство"

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Главный тренер "Сибири" Андрей Скабелка после матча регулярного чемпионата КХЛ с московским "Динамо"​ (2:5) посетовал на неудачную концовку первого периода. По словам наставника, не удалось реализовать голевые моменты.

– Впечатления от игры неоднозначные. Вроде бы и катались, и создавали много моментов, но мы не смогли привести ребят в чувство после неудачной концовки первого периода, когда мы пропустили два гола подряд, – цитирует Скабелку пресс-служба "Сибири". – До этого мы переигрывали соперника, был хороший настрой и движение. Нельзя так заканчивать периоды, а во второй двадцатиминутке "Динамо" нас переиграло. Гости запирали нас в зоне, накладывали свои пятерки на наши, мы долго выходили из-под прессинга. После четвертого гола удалось перестроиться, но реализовать моменты не получилось. Комментировать судейство не буду, пусть это будут делать журналисты, а нам это делать нельзя.

 

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