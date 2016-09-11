Андрей Скабелка: "Надеюсь, у игроков "Сибири" не начнется эйфория после семи шайб в ворота "Югры"

Главный тренер "Сибири" Андрей Скабелка после победы над "Югрой" (7:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что исход встречи предопределила третья шайба команды. Также Скабелка выразил надежду, что у его подопечных не начнется эйфория от такой крупной победы.

– Третий наш гол предопределил дальнейшее развитие событий, – приводит официальный сайт "Сибири" слова Скабелки.

– Забили семь голов, очень красивые, эйфория в команде не начнется?

– Надеюсь, что нет. Готовимся к следующему матчу.

– Просто следующий соперник колючий такой, будем некрасивые голы забивать?

– Мы хотим любые забивать, нам не важно, красивые они или не красивые, они же все засчитываются, если шайба пересекла линию ворот. Соперники все колючие. "Югра" сегодня здорово играла, просто мы быстро забили свою третью шайбу и реализовали большинство 5 на 3.