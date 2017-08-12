Андрей Скабелка: "На турнире в Астане "Авангард" не показал цельной игры"

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка отметил, что на Кубке президента Республики Казахстан его команде эпизодически удавалось создавать неплохие моменты. В пяти матчах на турнире омичи проиграли "Адмиралу" (4:5 ОТ), "Барысу" (3:4) и "Нефтехимику" (2:3), а также обыграли "Трактор" (2:0) и "Давос" (3:2).

- Дали много времени на льду молодым ребятам, посмотрели варианты работы в зоне обороны, в средней зоне, - цитирует официальный сайт "Авангарда" Скабелку. - В каждой игре были неплохие моменты, но, несмотря на сегодняшний матч, цельной игры пока не удавалось нам добиться, хотя моментов, которые мы хотим видеть, было уже больше.

Хорошее движение, неплохое взаимопонимание в атаке, достаточно моментов создали (в матче с "Давосом", который состоялся 12 августа. - Прим "СЭ"). Есть ошибки, немного тревожат моменты, когда в концовках периодов, контролируя игру, даем играть и сопернику. Так было в конце второго периода – два удаления - и в третьем периоде дали шанс. Но, думаю, это все поправимо.