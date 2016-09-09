Андрей Скабелка: "Матч с "Медвешчаком" был важен для "Сибири"

Главный тренер "Сибири" Андрей Скабелка остался доволен победой над "Медвешчаком"​ в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:0). По его мнению, через такие игры идет становление команды.

- Хорошая игра, две команды неплохо двигались, - цитирует пресс-служба клуба Скабелку. - Для нас она была важна и в турнирном плане, и в плане становления команды как таковой. Через такие игры и идет становление. И игрой, и результатом можно быть довольным. Да, были ошибки индивидуального плана. Но сложно пока надеяться на то, что все молодые игроки будут играть без ошибок. Через это они будут расти.

- Ожидали ли такого активного начала от соперника?

- Конечно, мы знали, что ждать от "Медвешчака", готовились. Мы знаем стиль игры этой команды. Я бы не сказал, что в первой половине матча какие-то серьезные моменты были у ворот Салака, они стали возникать уже в третьем периоде.