Андрей Скабелка: "Лемтюгов находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое"

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлуня" (3:0) в интервью "СЭ" отметил, что его подопечные показали хороший командный хоккей. Специалист также добавил, что нападающий Николай Лемтюгов находится в реанимации.

- Хорошая игра, - сказал Скабелка. - И она была в целом равной. Второй период у нас получился чуть лучше: мы забили и имели еще шансы. Но третий период очень мощно начала команда соперников. Мы заработали удаления, и забей противник гол, еще неизвестно, как бы закончился матч. Я благодарен ребятам, сегодня они сыграли в хороший командный хоккей. Мы бились друг за друга, помогали Фурху, поэтому это хорошая победа.

- Можно ли сказать, что печальная ситуация связанная с Лемтюговым, сплотила команду сегодня? И каковы новости о его состоянии?

- Коле скорейшего восстановления. Неприятная, конечно, ситуация, желаем ему здоровья. Ребята говорят об этом, думают и, естественно, что эта ситуация не могла пройти мимо команды. Все поддерживают его. Что касается состояния, Николай в реанимации и состояние стабильно тяжелое. Но он пришел в себя, никаких ухудшений, слава богу, нет. Пока так.

- Все ли в порядке с Пережогиным после атаки в голову?

- Он выходил на лед уже после того эпизода. (Анна ЛЕВЧЕНКО)