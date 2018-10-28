Андрей Скабелка: "Команда хорошо реагирует на пропущенные голы"

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Сибирью" (5:2) отметил, что команда показала хорошую игру. По его словам, пропущенные голы не выбивают команду из колеи.

- Зрителям игра понравилась. Но есть моменты, над которыми нужно работать, – цитирует Скабелку пресс-служба "Барыса". – Когда команда начинает вести в счете, все хотят играть в атаку, и чувство опасности притупляется. Хороший сыграли первый период, половину второго, много играли в чужой зоне.



Должен был забивать Валк перед тем, как удалился. 3:0 – и игра была бы уже другая. Вместо этого удаление, перевели игру в нашу зону, пропустили два гола. Впрочем, я могу сказать, что команда хорошо реагирует на пропущенные голы. Это не выбивает команду из колеи, она продолжает дальше играть. И вот эти два гола, которые мы забили в конце периода, дали силы и импульс. В раздевалке после второго периода поговорили о том, что нужно лучше играть в обороне. Это мы и сделали.