Андрей Скабелка: "КХЛ – такая лига, где надо быть не только мастеровитым и талантливым"

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Амуром" (4:2) отметил, что подопечные контролировали ход встречи. Однако, по его словам, вторая пропущенная шайба могла все изменить.

– Сложное начало было в сегодняшнем матче. Помним мы две прошлые игры. Первая веселая была, вторая – в Хабаровске, – цитирует тренера официальный сайт "Барыса". – Как мы ни играли, все равно "Амур" тогда выиграл. Наверное, где-то у ребят в голове был этот момент. Но после первого периода нам удалось встряхнуться и перестроиться. Прилично добавили, создали много моментов, но соперника вратарь выручал, и ребята ложились под шайбы.

Все же матч сегодня нами контролировался, но вторая пропущенная шайба могла перевернуть наше преимущество. Ребята – молодцы, очень хотели выиграть. Спасибо болельщикам за поддержку, был почти полный стадион. Приятно очень играть, все сегодня хотели, чтобы первый матч в новом году закончился победой "Барыса".



Много читаю, что у нас хорошие молодые игроки. Но КХЛ – такая лига, где надо быть не только мастеровитым и талантливым. Тут надо быть еще готовым, в том числе физически. Просто так взять и ввести молодого парня трудно, его надо готовить. Он должен пройти, во-первых, предсезонку с командой, получить нагрузку, которую получает первая команда. Сыграть предсезонные матчи.