Андрей Скабелка: "Есть подозрение, что Салак выбыл надолго"

Главный тренер "Сибири" Андрей Скабелка после поражения от "Спартака" (1:2 Б) отметил, что его команда показывает слабую игру. Тренер добавил, что если вратарь Александр Салак не сможет играть из-за травмы, то тренерский штаб окажет доверие Алексею Красикову.

– Игра была достаточно равная. Во втором периоде мы были получше, а в третьем прижались, решили сохранить счет, отбивались, выбрасывали шайбу, и, естественно, была вероятность любой ошибки, рикошета, чем и воспользовался соперник.

– Что случилось с Александром Салаком и как его самочувствие?

– Я не доктор, поэтому не знаю. Сейчас будет обследование, и я надеюсь, что он выбыл ненадолго, хотя есть подозрение, что как раз наоборот.

– Как оцените игру вратаря Алексея Красикова? Будет ли ему оказано доверие, если Салак выпадет надолго?

– Конечно.

– В одиннадцати матчах у "Сибири" только одна победа в основное время. Что не так?

– Много всего. Нет побед. Почему? Причин достаточно. Не хватит пресс-конференции, чтобы рассказать, слабо играем. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)