Андрей Скабелка: "Две шайбы за одиннадцать периодов - ужасный показатель!"

Главный тренер "Сибири" Андрей Скабелка после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от новокузнецкого "Металлурга" (2:3) посетовал на слабую реализацию моментов. Также специалист объяснил, почему капитаном команды в этой встрече был Максим Шалунов.

– Поздравляю "Металлург" с успехом, – цитирует пресс-служба "Металлурга" Скабелку. – Соперник здорово играл и победил по делу. Если команда проигрывает, а игроки забрасывают за 11 периодов всего 2 шайбы и не лезут на ворота соперника – поверьте, у любого тренера всегда будут большие претензии ко всему коллективу. Это ужасный показатель!

– Что скажете о дебюте Семена Иванова?

– Он был ничем не хуже, чем половина нашей команды.

– По каким критериям капитаном команды сегодня был выбран Максим Шалунов?

– Евгений Артюхин, к сожалению, травмировался. А Максим – один из лидеров коллектива, как по игре, так и по духу.