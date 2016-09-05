Андрей Скабелка: "Доволен самоотдачей "Сибири", результатом - нет"

Главный тренер "Сибири" Андрей Скабелка после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Локомотива" (3:1) подчеркнул, что доволен самоотдачей своих игроков. По словам специалиста, в начале встречи новосибирцы дали сопернику серьезную фору.

- Хочу поздравить соперника с победой, - приводит пресс-служба ярославцев слова Скабелки. - Игра была интересная. В самом начале мы дали "Локомотиву" очень серьезную фору, пропустили две шайбы. Но игрой я доволен, качеством показанного хоккея, особенно после игры с "Динамо", нам удалось перестроить отдельные моменты. Самоотдачей доволен, результатом, естественно, нет.

- Наверное, к Красикову вопросов сегодня немного. Но все-таки можете прояснить ситуацию с Салаком?

- Вопросы есть всегда и ко всем. По удалениям могу сказать, что вряд ли соперник заставляет выбрасывать шайбу через стекло или хватать ее руками, здесь правила нужно знать. По Салаку все просто – у него в семье в ближайшее время ожидается пополнение.